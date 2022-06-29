Путин пообещал зеркальный ответ на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии

Размещение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Швеции и Финляндии спровоцирует зеркальный ответ со стороны России. Об этом в среду, 29 июня, заявил российский президент Владимир Путин.

«У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им [вступить в НАТО] — пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — указал российский лидер.

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