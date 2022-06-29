Источник сообщил об обнаружении потерпевшего крушение в Якутии вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Якутии, обнаружен. Об этом в среду, 29 июня, сообщил источник ТАСС.

«Обнаружен Ми-8, совершивший жесткую посадку», — сказал он.

По данным «Известий», число пострадавших при крушении вертолета возросло до 23 человек. Состояние семерых оценивается как тяжелое, еще семь человек — в состоянии средней степени, девять — легкой. Всех пострадавших доставят лечебные учреждения Якутска.

Ранее предварительные данные регионального МЧС РФ свидетельствовали о том, что при жесткой посадке вертолета пострадали пять человек.

Ранее в этот день вертолет «Полярных авиалиний» вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Позже стало известно, что на борту Ми-8, помимо членов экипажа, находились 20 сотрудников авиалесоохраны.