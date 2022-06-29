Один человек погиб в результате обстрела Попасной из РСЗО с украинской стороны
В результате обстрела украинскими националистами города Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» погиб мирный житель. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20:10 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Попасная с применением РСЗО «Ураган» (10 снарядов). По предварительной информации, в результате обстрела погиб один мирный житель», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
19 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал жизнь города Попасная Луганской Народной Республики под обстрелами, которые регулярно ведут украинские боевики. Военнослужащие республики, освобождавшие город, рассказали об особенностях борьбы с вражескими беспилотниками, которые разведывали обстановку на их позициях.
24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
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