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Один человек погиб в результате обстрела Попасной из РСЗО с украинской стороны

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Volodymyr Strumkovskiy
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В результате обстрела украинскими националистами города Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» погиб мирный житель. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Суверенитет ДНР и ЛНР официально признала Сирия. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20:10 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Попасная с применением РСЗО «Ураган» (10 снарядов). По предварительной информации, в результате обстрела погиб один мирный житель», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

19 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал жизнь города Попасная Луганской Народной Республики под обстрелами, которые регулярно ведут украинские боевики. Военнослужащие республики, освобождавшие город, рассказали об особенностях борьбы с вражескими беспилотниками, которые разведывали обстановку на их позициях.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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