Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, передает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Европейские чиновники намерены достичь компромиссного соглашения с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брюссель ведет переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. В материале сказано, что если Вильнюс откажется от своих возражений, то есть вероятность, что к началу июля транзит восстановится.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется. Она также выразила надежду, что партнеры проявят здравый смысл в данной ситуации.

24 июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия побеждает в вопросе транзита. По его информации, Еврокомиссия подготовила предварительный документ, разрешающий России ввозить подсанкционные товары через территорию ЕС. Однако на следующий день президент Литвы Гитанас Науседа отказался идти на уступки.

В рамках пятого пакета санкций ЕС против РФ Литва 18 июня ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отказался утверждать, что ограничения являются блокадой Калининграда.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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