Эксперт оценил открытие «Роснефтью» нового месторождения

Открытие «Роснефтью» на шельфе Печорского моря крупного месторождения говорит о том, что данный регион является «практически нетронутой кладовой углеводородного сырья», отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, «реализация таких проектов будет способствовать развитию ближайших регионов, а также Северного морского пути».

Фролов, эксперт информационно-аналитического центра ИнфоТЭК, рассказал «Известиям», что «в последние восемь лет и мейджоры нефтяного рынка, и небольшие компании все более неохотно вкладывали деньги в геологоразведку и обустройство новых месторождений». И учитывая кризисы 2014-2016 годов, 2018-го и 2020 года, это объяснимо, подчеркнул собеседник издания. «Финансовые результаты большинства игроков были удручающими, многие компании показывали чистые убытки на миллиарды долларов», — пояснил он.

С другой стороны, продолжил Фролов, «крупные регионы с точки зрения потребления углеводородов (в первую очередь США и Евросоюз) все больше уходили в «зеленую» риторику, стимулировали инвестиции в возобновляемые источники энергии». В результате это «вылилось в недофинансирование мировой нефтегазовой отрасли», констатировал Фролов.

Однако, обратил внимание эксперт, российский нефтегазовый сектор в целом и компания «Роснефть» в частности сохранили приверженность политике «углеводородного оптимизма», и средства, вложенные в отраслевые проекты, начинают окупаться. «Со временем эффект от этих инвестиций будет только накапливаться», — уверен Фролов.

В среду, 29 июня, «Роснефть» объявила об открытии нового месторождения на шельфе Печорского моря. Извлекаемые запасы нефти здесь оцениваются в 82 млн тонн. Месторождение, получившее название Мадачагское, было обнаружено по результатам бурения поисково-оценочной скважины, общая глубина которой составила 4435 м. «В ходе испытаний получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 м3/сут. Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости», — рассказали в компании.

В пресс-службе также отметили, что геологоразведочные работы, проведенные в акватории Печорского моря, подтвердили «значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона».