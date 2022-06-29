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Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от состава участников

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Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G20 в Индонезии в ноябре этого года будет зависеть от состава участников и ситуации в стране. Об этом украинский лидер заявил 29 июня на брифинге после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве.

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«Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью на Украине и состава участников саммита», — сказал Зеленский.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не интересует, будет ли президент Украины присутствовать на площадке саммита G20. Он отметил, что Зеленский «рад вписаться» в любой формат, и сейчас без него «нигде не обходится».

Днем ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия примет участие в саммите лидеров G20.

26 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Она выразила надежду, что на мероприятии участники смогут высказать российскому лидеру свои позиции. Кроме того, глава организации считает, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Вместе с тем премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня заявил, что личное присутствие Путина на саммите исключается. В ответ на это Ушаков отметил, что участие политиков в мероприятии определяет не Драги.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет искренне изумлен, если Путин приедет лично.

В апреле президент Индонезии сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также стало известно, что аналогичное приглашение было сделано и президенту Украины, несмотря на то что его страна не входит в G20.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.

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