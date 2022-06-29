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Бастрыкин рассказал о новом виде налоговых преступлений в России

Бастрыкин заявил, что в России появился новый вид налоговых преступлений, связанный с продажей «бумажного» НДС
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В России появился новый вид налоговых преступлений, связанный с продажей «бумажного» НДС. Об этом в среду, 29 июня, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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«Мы столкнулись с новым вызовом — так называемыми площадками по продаже «бумажного» НДС, где осуществляется подготовка за вознаграждение подложной налоговой документации. С использованием таких площадок заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов», — сказал он в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин отметил, что данное явление требует принятия ответных мер, в том числе для защиты экономических интересов добросовестных предпринимателей.

Кроме того, глава СК РФ предложил ввести конфискацию имущества как меру наказания для чиновников, уличенных в коррупции. По его словам, такой подход будет самым действенным и справедливым средством, отвечающим ожиданиям граждан РФ и интересам добросовестных предпринимателей.

5 мая также сообщалось, что согласно данным Генеральной прокуратуры России, в России выросло число пойманных взяточников. С января по март 2022 года было выявлено 2084 случая получения взятки. Это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период.

До этого, 12 января, президент России Владимир Путин назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений. Российский лидер подчеркнул, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей.

9 декабря прошлого года в МВД заявили, что финансово-кредитная сфера является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. При этом также к сферам, в которых наблюдается высокий уровень коррупции, относится потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство.

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