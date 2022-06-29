В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии пострадали пять человек
По предварительным данным, пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 «Полярных авиалиний» в Якутии. Об этом 29 июня ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«По предварительной информации, в вертолете, который совершил жесткую посадку, может находиться 23 человека, пять из которых пострадали», — сказал собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что вертолет со спасателями вылетел на поиски воздушного судна, совершившего жесткую посадку.
Ранее в этот день вертолет «Полярных авиалиний» вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).
Позже стало известно, что на борту Ми-8, помимо членов экипажа, находились 20 сотрудников авиалесоохраны.