В СК РФ предложили конфисковывать имущество чиновников за коррупцию

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин предложил ввести меру наказания для чиновников, уличенных во взяточничестве. По мнению главы СК РФ, которое он высказал 29 июня в кулуарах Петербургского международного юридического форума, у таких руководителей можно было бы конфисковывать имущество.

«Я считаю, что назрела необходимость ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации полноценную конфискацию имущества в качестве меры наказания для лиц, совершивших коррупционные преступления», — сообщил Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он также указал, что в России появился новый вид налоговых преступлений, связанный с продажей «бумажного» НДС, при котором осуществляется подготовка за вознаграждение подложной налоговой документации. В связи с чем предприниматели стали все чаще уклоняться от налогов. Это, по словам Бастрыкина, требует принятия ответных мер, в том числе для защиты экономических интересов добросовестных предпринимателей.

5 мая сообщалось, что согласно данным Генеральной прокуратуры России, в стране выросло число пойманных взяточников. С января по март 2022 года было выявлено 2084 случая получения взятки. Это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период.

16 мая стало известно, что обвинение в получении крупной взятки предъявили главе отдела по противодействию коррупции челябинской таможни уральского управления Федеральной таможенной службы (УФТС) Владимиру Гефелю. Он арестован на два месяца. Как отмечалось, вина высокопоставленного сотрудника таможни подтверждается показаниями свидетелей и оперативно-разыскными мероприятиями ФСБ РФ.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон». В нем отмечается, что система введена в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В декабре 2021 года Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.