В Швеции потребовали от премьера пояснить суть обещаний Эрдогану

Председатель Левой партии Швеции Нуши Дадгостар потребовала от премьер-министра Магдалены Андерссон пояснить, что именно она пообещала президенту Турции Реджепу Эрдогану в обмен на снятие вето на вступление страны в НАТО.

«Мы просим премьер-министра немедленно собрать всех лидеров партий и сообщить, что именно было обещано Эрдогану», — цитирует ее 29 июня газета Aftonbladet.

Тем не менее, по мнению Дадгостар, полагаться на слова правительства нельзя, поскольку до этого оно обещало, что не пойдет на какие-либо уступки и не станет подстраиваться под требования Турции.

«Мы должны иметь ясность по поводу того, считает ли правительство, что мы должны экспортировать оружие в воюющие страны. Наша задача, что, стоять на стороне угнетателя или агрессора? В таком случае это революционное и поразительное изменение [позиции]», — заявила лидер «левых».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 8 июня на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Однако против принятия этих стран в альянс выступила Турция. В тот же день Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО двух скандинавских стран. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с «террористическими организациями», включая Рабочую партию Курдистана, организации проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

28 июня турецкая сторона поддержала вступление двух стран в альянс, подписав соответствующий меморандум. Турция, Финляндия и Швеция заявили о намерении поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, в свою очередь, что Турция, подписав меморандум, достигла того, чего хотела. Он также указал, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

Кремль не раз обращал внимание, что НАТО нацелено на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не приносит безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает вступление Финляндии и Швеции в альянс экзистенциальной угрозой для России.