Тела женщины и двух детей обнаружили около многоэтажного дома в Волгограде

В Волгограде устанавливаются обстоятельства гибели 32-летней женщины и двух малолетних детей, тела которых были обнаружены у многоквартирного дома 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«…в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле дома 140 по улице Историческая Дзержинского района города Волгограда тела 32-летней женщины и двух малолетних детей», — сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в квартире на юге Москвы было найдено тело женщины с колотыми ранами и термическими ожогами. Жители многоквартирного дома на улице Липецкой обратились в правоохранительные органы. Они рассказали, что соседи затапливают их квартиру и не отвечают на стук в дверь.

По словам источника «Известий», пробиться через закрытую дверь удалось с помощью МЧС. На месте также был обнаружен муж умершей. У него были порезаны руки. Его госпитализировали.