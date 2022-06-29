ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по селу Веселое в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» в направлении села Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрел зафиксирован в 20:15 (совпадает с мск).

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по поселку Красный Партизан в ДНР, в результате которого погиб мирный житель. По информации штаба территориальной обороны ДНР, обстрел поселка украинскими боевиками велся по улице Фабричной. Погибшему мужчине было не больше 45 лет.

Также в среду стало известно о гибели мирного жителя Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских военных.

17 июня сообщалось, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибло около 8 тыс. человек.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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