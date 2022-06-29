Пушилин заявил, что ДНР и Украина произвели обмен пленными

Донецкая Народная Республика (ДНР) и Украина произвели обмен военнопленными. Как рассказал 29 июня глава ДНР Денис Пушилин, с каждой стороны были возвращены по 144 бойца.

По словам Пушилина, попавшие в плен к противнику бойцы ДНР и армии России возвращаются домой.

«Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», — указал он в своем Telegram-канале.

Как описал состояние украинских боевиков глава республики, оно «плачевное» — у некоторых зафиксированы тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями. Большинство освобожденных бойцов ДНР также ранены — им требуется срочная и квалифицированная медпомощь.

«Наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались наши очень ценные военнослужащие», — отметил Пушилин.

Накануне в Луганской Народной Республике (ЛНР) допустили обмен сдавшихся в плен боевиков с предприятия «Азот» в Северодонецке. По словам председателя народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко, при выборе меры наказания к ним будет применяться индивидуальный подход.

Он пояснил, что если будет возможность спасти российских военных, которые находятся в плену, то этот шанс будет использоваться. Помимо этого, по его словам, вопрос о пленных будет решаться в зависимости от того, на территории какой республики подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) решат сдаться в плен.

27 июня первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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