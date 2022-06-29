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Эксперты обсудили IT-трансформацию права на форуме в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Образовательные стандарты и дополнительное обучение преподавателей позволят сократить дефицит юридических кадров в условиях цифровой трансформации страны. Об этом 29 июня заявила заместитель главного редактора РАПСИ Ольга Бинда на X Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

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«Одной из задач действующей программы национальной цифровой экономики является сокращение дефицита кадров, в первую очередь юридических. Для решения данной проблемы необходима разработка новых образовательных стандартов и программ с учетом цифрового запроса. Также следует уделить внимание обучению преподавателей, чтобы они были готовы вести занятия, используя цифровые компетенции», — сказала она.

Бинда отметила, что государство должно заниматься просвещением населения, подготовкой профильных специалистов и разработкой системы этических норм. Также она напомнила про «цифровую этику будущего». По словам эксперта, «юристы должны выработать систему правовых норм, позволяющих защитить людей, при этом не создавая искусственных барьеров для прогресса».

Помимо этого, в рамках мероприятия спикеры обсудили подготовку юристов цифрового блока и цифровизацию права. Базисные IT-структуры, по словам гостей площадки, должны изучаться всеми специалистами вне зависимости от их специализации.

X Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля. Ключевой темой форума является «Остаться в праве», а темой пленарного заседания — «Право в многополярном мире».

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