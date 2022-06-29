Отец приговоренного к казни марокканца обратился к Путину с просьбой о помиловании сына

Отец 21-летнего уроженца Марокко Ибрагима Саадуна, приговоренного судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, Тахер Саадун написал письмо президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании. Оно было передано 29 июня через арабскую службу Russia Today.

Полный текст разделенного на две части письма привела в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно», — говорится в сообщении.

Тахер Саадун посетовал на молодость, доброту и неопытность своего сына, который из-за нехватки финансов не смог позволить себе обучение в России и поэтому отправился на Украину. Ибрагим, по словам отца, всегда любил русский язык и культуру, а вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) его надоумила неблагонадежная компания.

Ранее в этот же день эксперты обнародовали информацию о ментальном здоровье Саадуна — он оказался психопатом, однако этот диагноз не относят к заболеваниям.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британских наемников и гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. На подачу апелляции осужденным отвели месяц.

23 июня появилась информация о намерении Саадуна, а также британских подданных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, также приговоренных к смертной казни, подать апелляцию. В случае отказа они планируют просить о помиловании.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 10 июня после оглашения судом ДНР приговора назвала его «вопиющим нарушением» Женевской конвенции. Она назвала осужденных военнопленными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, в свою очередь, что, вопреки заявлениям британских официальных лиц, осужденные являются не военнопленными, а наемниками. Дипломат пояснила, что направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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