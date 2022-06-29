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Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

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Власти Евросоюза обсуждают возможность компромисса по поводу транзита в Калининградскую область через Литву. Об этом 29 июня сообщило агентство Reuters.

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По словам двух источников, знакомых с ситуацией, перевозки могут возобновиться уже в ближайшие дни.

«Европейские чиновники намерены достичь компромиссного соглашения с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — сказано в сообщении.

Европа ведет с Литвой частные разговоры по поводу освобождения Калининграда от санкций. Если Вильнюс откажется от своих возражений, то есть вероятность, что к началу июля транзит восстановится, сообщило Reuters.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о болезненных ответных мерах для Литвы, если блокада Калининградской области продолжится.

24 июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия побеждает в вопросе транзита. По его информации, Еврокомиссия подготовила предварительный документ, разрешающий России ввозить подсанкционные товары через территорию ЕС. Однако на следующий день президент Литвы Гитанас Науседа отказался идти на уступки.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Говоря об ограничениях, Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отказался утверждать, что ограничения являются блокадой Калининграда.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, выступая 28 июня в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что на фоне транспортной блокады Калининградской области необходимо расширять возможности морских перевозок в регион. Он уточнил, что решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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