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В офисе Зеленского заявили о желании вернуть территории военным путем

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Украина намерена вернуть свои территории военным путем. Об этом 29 июня заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

Суверенитет ДНР и ЛНР официально признала Сирия. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«Вопрос уступок и компромиссов не стоит. Стоит вопрос конкретных направлений, над которыми должны работать ради победы. Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не «успокаивающая мантра» и не политический лозунг, чистая математика и военный расчет. Всё, что для этого нужно, — конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения», — заявил Подоляк в Telegram.

Так советник отреагировал на информацию CNN от 28 июня, в которой говорится, что в администрации США не надеются на возвращение Украиной территорий под свой контроль. По словам одного из работников конгресса, этот процесс полностью зависит от объема помощи, который Вашингтон окажет Киеву.

«Кто-то видит в таких статьях «сложные политические игры» или «российские информационные спецоперации», но реальность гораздо банальнее. Есть «ястребы», есть «голуби», а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный «работник аппарата» в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок «Всё пропало, Владимир Путин побеждает», — написал Подоляк.

Ранее 16 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря западному оружию Киев вернет под контроль все территории, включая Крым. По его словам, на полуостров не будут распространяться прошлые обещания не вторгаться на российскую территорию.

15 июня генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один является Крымский мост, соединяющий полуостров с основной частью России. Выбор моста в качестве возможной цели поражения он объяснил тем, что по нему происходит пополнение резервов российской армии.

В ответ на это заявление в Кремле заявили, что Крымский мост находится в безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинская сторона уже не раз озвучивала подобные угрозы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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