В Башкирии приставы обязали 15 человек пройти флюорографию

В Башкирии 15 человек через суд обязали пройти флюорографическое обследование. Граждане находились в группе риска по туберкулезу.

По данным республиканского управления службы судебных приставов, всего с начала 2022 года в районе обязали пройти обследование 30 человек. На текущий момент 15 жителей района принудительно обследованы. Восьми гражданам требование о прохождении осмотра направлено в исправительные учреждения, где они отбывают наказание. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В ведомстве отмечают, что уклонение от обследования может привести к тому, что туберкулез перейдет в открытую форму. В таком случае риск распространения заболевания вырастает в несколько раз.