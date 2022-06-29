Осло запретил губернатору Шпицбергена давать интервью СМИ из России

Власти Норвегии запретили губернатору архипелага Шпицберген Ларсу Фаузу общаться с представителями средств массовой информации из России. Журналисты «Известий» 29 июня направляли официальное письмо в секретариат.

Изначально в учреждении дали согласие на проведение интервью, однако спустя некоторое время в редакцию «Известий» поступило сообщение с отказом из-за прямого запрета Осло. Журналистам порекомендовали обращаться в министерство иностранных дел Норвегии.

«К сожалению, я обязан проинформировать Вас, что мы только что получили инструкции из Осло, согласно которым все запросы по этой теме должны быть направлены в норвежский МИД», — передал информацию представитель секретариата Ларса Фауза.

28 июня власти Норвегии отклонили заявку на пропуск грузов из РФ с товарами, предназначенными для обеспечения находящихся на архипелаге Шпицберген россиян продовольствием, лекарствами и другими товарами первой необходимости. Суда должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними. Он назвал решение норвежского истеблишмента аморальным и нарушающим права человека.

Министерство иностранных дел России 29 июня вызвало временную поверенную в делах Норвегии в РФ Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы, предназначенные для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь».