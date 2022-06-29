Население Крыма выросло на 2,3% за семь лет
Численность населения Крыма с 2014 по 2021 год выросла на 2,3%, или на 43,5 тыс. человек. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу минтруда и соцзащиты региона.
«По предварительным данным Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году, [численность населения Крыма] составила 1 935 тыс. человек (перепись 2014 года — 1 891,5 тыс. человек)», — говорится в сообщении.
При этом в материале отмечается, что соотношение городского и сельского населения существенно не изменилось.
«В городских населенных пунктах проживает 50,5% (577 тыс. человек), в сельских – 49,5% (958 тыс. человек)», — заявили в ведомстве.
Рост связан с миграционным приростом на фоне естественной убыли населения, уточняется в материале.