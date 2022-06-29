В Орле задержали подозреваемого в кражах в транспорте

В Орле был задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в карманных кражах в общественном транспорте. Об этом в среду, 29 июня, сообщает Infoorel.ru.

Как говорится в материале, правоохранителям поступило несколько обращений от орловчанок о том, что в транспорте из их сумок пропадало имущество — сотовые телефоны и кошельки. Общая сумма ущерба оценивается в 63 тыс. рублей. По каждому преступлению были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».

В результате оперативники выяснили, что кражи, прикрываясь пакетом, совершал один человек. При этом злоумышленник уже успел продать мобильные телефоны.

Уголовные дела соединили в одно производство.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении семи эпизодов противоправной деятельности на территории Железнодорожного, Советского и Заводского районов города. Сейчас он находится под арестом.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что житель Калуги продал припаркованный на улице чужой автомобиль, владельцу был причинен ущерб в 100 тыс. рублей.