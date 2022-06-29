В Псковской области ввели особый противопожарный режим

В Псковской области с 29 июня введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на правительство региона.

Режим будет действовать до 19 июля. В это время запрещено посещение лесов и въезд в них транспорта. Также нельзя разводить костры и жечь в лесных массивах сухую растительность.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Контролировать исполнение мер будет региональный комитет по природным ресурсам и экологии.

С 27 июня режим ЧС ввели в Томпонском районе Якутии. На его территории действует семь лесных пожаров. На заседании оперативного штаба республики особый режим также рекомендовано ввести в Усть-Майском районе, где действует три лесных пожара.