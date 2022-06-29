За неделю в Калуге родились 86 детей

​​За прошедшую неделю в Калуге родились 86 детей. Об этом в среду, 29 июня, сообщает газета «Весть» со ссылкой на городское управление ЗАГС.

На свет появились 49 девочек и 37 мальчиков. При этом у одной из пар родились сразу двое малышей.

Среди имен младенцев — Агдалия, Мия, Оливия, Николай.

В этот же период с 21 по 25 июня в брак вступили 74 пары, отмечается в материале.

Ранее в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) «Известиям» сообщили, что количество заключаемых брачных договоров в России за 10 лет выросло более чем в три раза. Так, если в 2011 году было заключено 40,2 тыс. брачных договоров, то в 2021 году — уже 148,3 тыс.