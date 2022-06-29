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В Центральном районе Твери перекроют улицу

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В Центральном районе Твери 30 июня перекроют улицу Академика Каргина в связи с ремонтными работами. Об этом в среду, 29 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на администрацию города.

Движение и парковка будут запрещены на участке от улицы Андрея Дементьева до дома № 3 на улице Академика Каргина. Работы закончатся в 17 часов 1 июля. Объехать участок можно будет в соответствии с установленными временными знаками.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.

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