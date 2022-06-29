Три укуса клеща зарегистрировали в парке Сыктывкара

На территории парка Сыктывкара зарегистрировано три укуса клеща. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на общегородскую планерку Роспотребнадзора Республики Коми.

В городе поступило 774 обращения после укусов. При этом 132 пострадавших — дети. Всего в Коми количество жалоб на паразитов превысило 2 тыс.

Также сообщается, что в республике среди сельских жителей выявили семь случаев энцефалита и один случай боррелиоза.

В Сыктывкаре же исследовали 395 клещей, у 11 был энцефалит, у 22 — боррелиоз, у одного — эрлихиоз. При этом обслуживающая организация «Жилкомсервис» заявила, что в столице Коми на 29 июня все парки прошли противоклещевую обработку.

Ранее, 29 июня, врач приемного отделения инфекционной клинической больницы № 2 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист высшей категории Елена Костыгова посоветовала после прогулок на природе внимательно и даже с лупой осматривать тело на наличие клещей.