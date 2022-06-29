В Ульяновске на мосту столкнулись несколько машин
Несколько автомобилей столкнулись на Минаевском мосту в Ульяновске. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ulpravda.ru.
ДТП произошло во второй половине дня. Участниками столкновения стали грузовик и две легковушки. Движение в сторону Засвияжского района города оказалось затруднено.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ребенок пострадал, когда мотоциклист наехал на зрителей во время соревнований. Один из экипажей не справился с управлением и приземлился в зоне для болельщиков.