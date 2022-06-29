В Астраханской области появятся 94 новых автобуса

94 новых автобуса получит Астраханская область. Об этом в среду, 29 июня, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Направим в регионы 333 единицы техники. Мы стабильно развиваем дорожную систему в регионах. Поездки на автомобиле по всей стране становятся безопаснее и удобнее. Но без развития общественного транспорта наши города, особенно крупные, через несколько лет могут просто встать в пробках», — приводит его слова «Астрахань-24».

Как сообщил Хуснуллин, автобусные и троллейбусные парки будут обновлены в девяти городских агломерациях в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как уточняется в материале, 310 автобусов получат Астраханская, Челябинская, Пермская, Нижегородская, Сочинская, Курская и Улан-Удэнская агломерации. Также 23 троллейбуса направят в Новосибирскую и Брянскую.

Из федерального бюджета выделят более 2,5 млрд рублей на эти цели.

24 июня сообщалось, что в Ульяновске заработает новый автобусный маршрут № 72 Мостоотряд–Центробанк. На линию выйдут четыре новых автобуса «СимАз». Интервал движения — 20 минут.