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В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов

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В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класса. Об этом в среду, 29 июня, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на Приволжское УГМС.

Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет
При этом пока специалисты фиксируют затишье и только прогнозируют пик

Получено штормовое предупреждение.

«Объявлен желтый уровень опасности. В период с 30 июня по 03 июля 2022 года местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс», — говорится в сообщении.

Ситуация связана с тем, что в регионе установилась сухая жаркая погода. Из-за этого риск природных пожаров увеличился.

В ведомстве напомнили, что чаще всего причиной возгораний становится халатность и призвали исполнять противопожарные меры.

25 июня сообщалось, что в Якутии за сутки зафиксировано пять новых лесных пожаров. Их общая площадь составляет 196 га. Очаги обнаружили на территориях Ленского, Усть-Майского, Томпонского районов.

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