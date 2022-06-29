Самолет Москва — Орск возвращается в Шереметьево из-за срабатывания датчика

Самолет, вылетевший из Москвы в Орск, возвращается в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности крыла. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах 29 июня.

«Самолет рейсом Москва — Орск после срабатывания датчика неисправности крыла возвращается в аэропорт Шереметьево», — сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что рейс российской авиакомпании iFly, который должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Москву 27 июня, задержали более чем на сутки из-за неисправности самолета. В пресс-службе перевозчика пояснили, что сейчас ожидается получение запасной детали для устранения неполадок. Отмечается, что все пассажиры размещены в отеле рядом с аэропортом за счет авиакомпании.