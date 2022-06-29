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Эрдоган выразил надежду на решение продовольственной проблемы в мире

Эрдоган выразил надежду на решение продовольственной проблемы после расширения НАТО
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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде 29 июня выразил надежду, что вступление Швеции и Финляндии в альянс поспособствует урегулированию украинского кризиса и, в частности, решению продовольственной проблемы.

Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины
Но Москва будет досматривать их вместе с Турцией, чтобы не допустить ввоза оружия

«Шаги по расширению НАТО, надеюсь, будут особенно способствовать урегулированию украинского кризиса. Надеюсь, дипломатия позволит открыть ворота для экспорта зерна с Украины», — передает слова Эрдогана телеканал NTV.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону вопросы продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине. Российский министр подчеркнул, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Черного моря. Лавров указал на настрой Москвы на дальнейшую работу по снижению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако, по ее словам, безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом.

20 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует 5–6 вариантов вывоза украинского зерна.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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