Военкор «Известий» показал позицию танка ВС РФ в окопе

Корреспондент «Известий» Денис Кулага в среду, 29 июня, показал огневую позицию окопавшегося танка Вооруженных сил РФ.

Он рассказал, что технику приходится постоянно менять с одной огневой позиции на другую, но открыто из поля работать нельзя.

«Поэтому окапываются очень быстро. <...> Получили цели, выполнили удар, бросили эту огневую позицию, вышли на новую — заново копать и намечать цели», — пояснил Кулага.

Ранее, 26 июня, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как осуществляются ремонтные работы в полевых условиях спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Он пояснил, что вместе с российскими военными на позициях работают и гражданские специалисты. Сотрудники заводов-производителей помогают разобраться в сложных механизмах и заводских установках тяжелой техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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