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В Госдуме предложили запретить продажу пакетов и посуды из пластика на Байкале

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Фото: ТАСС/Владимир Байкальский
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Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает запретить в центральной и буферной зонах Байкальской природной территории розничную продажу одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов. Соответствующий документ предложила рассмотреть 29 июня группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным.

«Микропластик — это маркер деятельности человека»
Эколог Михаил Колобов — о проблеме микропластика и сохранении Байкала

«Запрещается розничная продажа, <…> пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов», — указано в тексте законопроекта.

Для достижения этой цели предлагается дополнить закон «Об охране озера Байкал». Депутаты заявили, что загрязнение Байкала пластиком достигло высокого уровня и постоянного растет. За два года (с 2019 по 2021 год) средняя концентрация его частиц микропластика в озере выросла почти в полтора раза.

В мае «Известия» поговорили о микропластике и связанных с ним вызовах науке и промышленности со старшим научным сотрудником кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидатом биологических наук Михаилом Колобовым. По словам Колобова, Байкал не избежал проблемы с микропластиком — частицами полимеров. Как отметил специалист, озеро Байкал показывает высокие уровни загрязнения, схожие с загрязнением водоемов в других регионах планеты. Этому есть причины, так как много населенных пунктов стоит на берегах Байкала и туда попадает много отходов.

В апреле бизнесмен Олег Дерипаска обратил внимание на ухудшающуюся экологическую ситуацию на Байкале. В своем Telegram он привел данные о том, что концентрация микропластика в воде озера составляет от 19 до 75 тыс. частиц на квадратный километр.

Тогда же сообщалось, что Госдума намерена запретить продажи синтетических моющих средств и товаров бытовой химии на Байкале, если в них содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. Как сообщили «Известиям» в Минприроды и Роспотребнадзоре, они инициативу парламентариев поддерживают.

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