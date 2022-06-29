Военкор «Известий» показал работу саперов в Лисичанске

Саперы Луганской Народной Республики занимаются разминированием подходов к Лисичанску. Работу специалистов заснял военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

По его словам, вооруженные силы Украины оставили много заграждений, которые мешают быстро продвигаться в сторону города, из-за чего наступление замедлено.

«Сейчас наблюдаем за работой саперных подразделений ЛНР, которые устраняют минные заграждения, оставленные ВСУ на подходе к Лисичанску. Продвижение оказалось намного длиннее, но идем уверенно», — рассказал журналист.

На опубликованном 29 июня видео можно разглядеть, что работы ведутся в непосредственной близости от Лисичанска. В кадры также попал проезд бронетехники.

28 июня стало известно, что ВСУ минируют территорию Лисичанска запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, за сутки до этого было госпитализировано десять мирных жителей с минно-взрывными травмами. Большинству пришлось ампутировать конечности.

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из населенного пункта Золотое ВСУ заминировали мост. По его словам, местных жителей предупредили о минировании моста над железной дорогой и посоветовали туда не ходить.

22 июня сообщалось о минировании в нескольких местах дамбы в поселке Малорязанцево в нескольких километрах от Лисичанска. Подрыв дамбы грозит затоплением поселка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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