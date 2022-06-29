ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» в сторону Кременной

Украинские боевики выпустили 29 июня в сторону Кременной 40 ракет из БМ-21 «Град».

По информации представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел был зафиксирован в 17:20 с территории Лисичанска.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли два мирных жителя.

26 июня в Кременной сообщили о гибели мирного жителя и двух пострадавших при обстреле города украинскими боевиками.

3 июня во время доставки народной милицией ЛНР 14 т гуманитарной помощи жители Кременной рассказали, что город всё еще подвергается массированным обстрелам со стороны украинских войск.

Бои за освобождение Кременной начались в середине марта. 19 апреля город полностью перешел под контроль ЛНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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