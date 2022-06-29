Глава ЦБ заявила о риске девальвации при искусственном возвращении курса на прежние уровни

Попытки вернуть курс рубля на уровень условий в экономике, которые были ранее, грозят рисками девальвации. Такое предупреждение председатель Банка России Эльвира Набиуллина сделала в среду, 29 июня.

«Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — сказала она на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава Центробанка обратила внимание на то, что в последнее время особенно активно обсуждается динамика курса рубля. При этом курс напрямую зависит от внешних условий.

Управление курсом рубля сейчас недоступно, отметила Набиуллина. Она напомнила о положении рубля в 2000-х годах: ЦБ управлял номинальным курсом, но несмотря на это реальный курс поднимался.

«Либо у вас номинальный должен расти, либо это уходит в инфляцию, а для бизнеса все-таки важен реальный обменный курс», — подчеркнула руководитель Банка России.

Помимо этого, управление валютным курсом резко уменьшает независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики в России. Так, привязка рубля к валютам других государств, в которых зафиксирован высокий уровень инфляции, может привести к «импорту инфляции» из этих стран, считает Набиуллина. На данный момент инфляция во многих странах дошла до такого предела, которого не было 40 лет.

На ситуацию влияет то, что механизмы управления валютным курсом ограничены, одним из таких является накопление резервов. Но глава Центрального банка России заметила, что на сегодняшний день делать накопления резервов в твердых валютах не предоставляется возможным, поскольку они молниеносно попадают под арест, а на нерезервные валюты влияют капитальные ограничения.

Другой механизм — это валютные ограничения, однако, как убеждена Набиуллина, их изменения не лучшим образом сказываются на предпринимательской деятельности, так как условия в этом случае предугадать становится сложно.

Кроме того, глава Центробанка предрекла, что за 2–2,5 года в России может упасть ключевая ставка, решение об этом будет принято, как инфляция спадет.

Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию в РФ для того, чтобы дать возможность бизнесу подстроить логистику.

«Бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность. И мы с этим выступаем, в том числе поддерживаем и готовы дать разъяснения по неприменению мер ответственности за нарушения валютного законодательства без вины», — сказала она.

27 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мысль отказаться от плавающего курса рубля сейчас представляется дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции кабинета министров.

16 июня в ЦБ РФ сообщили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позиция Центробанка — таргетинг инфляции, но не курса.

В этот же день вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов сообщил о серьезном укреплении российской нацвалюты и назвал рубль слишком крепким. Помимо этого, он назвал курс 70–80 рублей за доллар оптимальным.