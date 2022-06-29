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Эксперты назвали способы уберечь от жары детей

Роспотребнадзор дал советы, как уберечь детей от жары
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты петербургского управления Роспотребнадзора объяснили родителям, как помочь детям в жару. Информация была в среду, 29 июня, опубликована на сайте ведомства.

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По словам специалистов, нужно избегать длительного воздействия тепла на организм ребенка. Так, необходимо планировать прогулки до 11 часов дня, а с 12 до 16 часов лучше не выходить на улицу.

Одежду рекомендуется использовать из натуральных тканей, она также должна быть легкой и свободной, а головной убор — быть светлого цвета. Также в ведомстве посоветовали брать на прогулку воду и поить ребенка чаще обычного, отмечает 78.ru. При этом не стоит давать холодные напитки.

При этом в рационе должны быть овощи. фрукты, отварные и приготовленные на пару блюда. Жирную и жареную пищу лучше исключить.

Кровать ребенка необходимо разместить рядом с кондиционером или вентилятором. Помещение, где он находится, следует регулярно проветривать.

25 июня врач-педиатр Зоя Скорпилева рассказала о мерах безопасности в жаркую погоду и о том, как оказать первую помощь пострадавшим. По словам Скорпилевой, в жару надо пить больше жидкости. Также она отметила важность легкой одежды, которая соответствует погоде.

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