Кремль не получал письмо отца осужденного в ДНР наемника из Марокко

Кремль пока не получал письма от отца приговоренного в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни марокканца Брагима Саадуна с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока не получали», — цитирует его ТАСС.

О том, что отец наемника из Марокко Тахер Саадун написал письмо Путину, в котором попросил его посодействовать помилованию сына, ранее в этот день сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Тахер связался с арабской редакцией телеканала и попросил передать это послание президенту России.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту ситуацию совершенно напрасно», — говорится в письме, текст которого главред RT опубликовала в своем Telegram-канале.

Отец приговоренного к смерти также выразил надежду на «милосердие и мудрость» Путина: «ведь Вы и сами являетесь отцом и знаете об отцовских чувствах не понаслышке».

«Кроме того, Вы верите в Господа Бога, который всегда призывает к миру, терпимости и прощению грехов. Во время Вашего правления в России была отменена смертная казнь, что стало торжеством жизни», — добавил отец осужденного в ДНР марокканца.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских и одного марокканского наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни. 23 июня адвокат Юлия Церковникова сказала, что они готовятся подать апелляцию и в случае отказа прошение о помиловании.

27 июня сообщалось, что родственники Брагима Саадуна связывались с его адвокатом и запрашивали возможность общения. По словам министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, запрос на общение был удовлетворен.

О 21-летнем Саадуне Брагиме практически ничего не известно. По данным его российского адвоката Игоря Вагина, в Марокко он не смог поступить в вуз, не получилось у него и устроиться на работу. На Украину он приехал в 2019-м, учил русский и даже поступил в вуз в Киеве, но вскоре бросил учебу и заключил контракт с украинскими вооруженными силами. После трехмесячного курса молодого бойца его отправили в Донецкую область.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».