В Австрии один человек погиб и 1,5 тыс. домов остались без света из-за непогоды

В федеральной земле Каринтия на юге Австрии один человек погиб и 1,5 тыс. домов остались без света из-за непогоды. Об этом в среду, 29 июня, сообщает газета Kurier.

Отмечается, что из-за сильных ливней с градом произошли наводнения, которые привели к серьезным разрушениям в регионе. В двух населенных пунктах — Треффен-ам-Оссиахер-Зее и Арриах ситуация особенно сложная, население попросили не выходить из дома.

«У нас огромные проблемы с питьевой водой. Должно быть, прорвало водопроводные трубы. Сотни людей остались без воды. 1500 — без электричества. Люди заперты в своих домах, и им нечего есть и пить», — сказал мэр Треффена Клаус Гланцниг.

Кроме того, в материале говорится, что погиб 82-летний мужчина, которого унесло селевым потоком примерно на двести метров. Спасатели обнаружили его останки.

В июле прошлого года Австрия также пострадала от мощного наводнения. В результате ливней из берегов вышла река Котбах в австрийской федеральной земле Зальцбург, что привело к подтоплениям и разрушениям в центре города Халлайн.