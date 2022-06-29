Реклама
Прямой эфир
Экономика
Заявления о дефолте России в ЦБ назвали оценками отдельных агентств
Политика
В Госдуме предложили запретить продажу пакетов и посуды из пластика на Байкале
Мир
Транзит в Калининград через Литву возобновится через несколько дней
Мир
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» в сторону Кременной
Мир
NYT рассказала о нехватке у украинских боевиков средств связи
Мир
ДНР и Украина провели обмен пленными в формате 144 на 144
Мир
Жителям Харьковской области выделили 200 млн рублей на единоразовые пособия
Мир
Лавров обсудил с генсеком ООН вопросы продовольственной безопасности
Мир
Кремль не получал письмо отца осужденного в ДНР наемника из Марокко
Мир
Органы правопорядка будут работать в Херсоне по российским законам
Мир
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в ДНР
Сюжет:

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в ДНР

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины нанесли 29 июня удар по поселку Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, в результате которого погиб мирный житель.

Суверенитет ДНР и ЛНР официально признала Сирия. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
Саммит НАТО и приглашение Путина на G20, новости Украины и мира, ДНР и ЛНР — в прямой трансляции «Известий»

По информации штаба территориальной обороны ДНР, обстрел поселка украинскими боевиками велся по улице Фабричной. Погибшему мужчине было не больше 45 лет.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили в сторону поселка 10 ракет из БМ-21 «Град». Обстрел был зафиксирован в 16:00.

Ранее в среду сообщалось о гибели мирного жителя Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ.

17 июня сообщалось, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибло около 8 тыс. человек.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022