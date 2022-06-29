Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в ДНР

Вооруженные формирования Украины нанесли 29 июня удар по поселку Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, в результате которого погиб мирный житель.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, обстрел поселка украинскими боевиками велся по улице Фабричной. Погибшему мужчине было не больше 45 лет.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили в сторону поселка 10 ракет из БМ-21 «Град». Обстрел был зафиксирован в 16:00.

Ранее в среду сообщалось о гибели мирного жителя Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ.

17 июня сообщалось, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибло около 8 тыс. человек.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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