В ВОЗ рассказали об угрозе передачи оспы обезьян детям и беременным

Всемирная организация здравоохранения (ВЗО) рассказала об угрозе передачи оспы обезьян детям и беременным женщинам. Об этом 29 июня в ходе брифинга рассказал генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Я обеспокоен устойчивым распространением оспы обезьян, потому что это предполагало бы, что этот вирус закрепляется и он может переместиться в группы высокого риска, включая детей, людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин», — сообщил Гебрейесус.

26 июня ВОЗ отказалась считать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом днем ранее была объявлена пандемия. В организации заявили, что заболевание должно быть устранено путем принятия незамедлительных мер везде, где вирус был обнаружен. На тот момент речь шла о 58 странах.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что локдауна или перехода на дистанционную работу в России из-за оспы обезьян не будет.

Ранее, 24 июня, Financial Times со ссылкой на исследования сообщила, что вирус обезьяньей оспы может проявить первые мутации, касающиеся темпов передачи заболевания от человека к человеку, раньше, чем рассчитывали ученые. Количество мутаций в вирусе обезьяньей оспы, который распространяется в этом году, был неожиданно высок, объяснили ученые.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.