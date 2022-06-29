Мужчина отстоял право внести в паспорт данные о погибших в «Зимней вишне» детях

Петербуржец в суде доказал право на внесение в новый паспорт сведений о детях, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом 29 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Истцу необходимо было менять паспорт по исполнению 45 лет, и он обратился в отдел по вопросам миграции (ОВМ) УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга. К заявлению мужчина приложил свидетельства о рождении троих детей, двое из которых погибли при пожаре в «Зимней вишне». Начальник отдела данные о погибших детях в паспорт не внесла, заявив, что это нецелесообразно. Мужчина обратился в суд.

«Суд признал незаконным действия начальника ОВМ УМВД России по Петроградскому району в части невнесения полных данных в паспорт истца о детях», — говорится в сообщении.

Суд обязал начальника ОВМ УМВД России по Петроградскому району повторно рассмотреть заявление мужчины.

Пожар в ТЦ, унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности.

Всего в деле о пожаре 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Также суд приговорил пожарного Андрея Бурсина к шести годам колонии общего режима. Отмечалось, что Бурсин из-за своей халатности не смог организовать должным образом разведку при ликвидации пожара, из-за чего погибли люди. Другому пожарному, Сергею Генину, назначили пять лет заключения, обвинив в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Он в тот день направил своих подчиненных по длинному пути к кинозалу, не посмотрев планы здания. Свою вину Бурсин и Генин не признают.