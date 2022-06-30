Виртуальность и реальность

Житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов признал вину в нанесении ущерба разработчику компьютерных игр Wargaming. Судебный процесс подходит к концу и Кирсанову грозит до пяти лет лишения свободы. Этот случай может стать первым в российской юридической практике, когда человека накажут за читерство (создание и использование сторонних программ для получения нечестного преимущества в компьютерных играх — «Известия»). Этот же процесс демонстрирует, что законодательство в сфере компьютерных преступлений давно устарело, сильно отстало от жизненных реалий и требует коррекции.

Компьютерные игры очень популярны во всем мире, по выручке эта индустрии уже обгоняет, например, кино и спорт. Вполне естественно, что вопрос нарушений в гейминге становится всё более актуальным.

Использование читов запрещено правилами практически всех игр, и это неудивительно: они зачастую сильно искажают внутреннюю логику продукта, предоставляют существенные преимущества перед другими игроками, нивелируют удовольствие от самого процесса. С этим и пытаются бороться разработчики.

Более того, учитывая, что во многих играх имеется внутренняя валюта, читинг нередко не просто предоставляет преимущество конкретному игроку, но и причиняет реальный материальный ущерб другим пользователям.

По сути, виртуальное пространство стало местом совершения многих преступлений. Но чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, он должен совершить деяние, запрещенное Уголовным кодексом. Это значит, в УК должна содержаться конкретная статья, по которой можно наказать за создание, распространение или использование читов в компьютерных играх.

Вот тут, применительно к российской действительности, и проявляются проблемы. Единственная норма, позволяющая привлечь к ответственности за подобные деяния, — ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Ее и применили в деле Андрея Кирсанова. Однако, возникают вполне обоснованные сомнения в правильности такого решения, поскольку для квалификации по данной статье лицо должно создать такую программу (чит), которая способна модифицировать компьютерную информацию или нейтрализовать ее средства защиты.

Представляется, что не все читы способны вызвать такие последствия. Возьмем, к примеру, бот автоприцеливания для игры World of Tanks (именно его и продавал Кирсанов пользователям). Он не оказывает прямого воздействия на саму игру, не вносит и не подменяет в ней какие-то данные. Он лишь симулирует действия игрока, управляя периферийными устройствами (мышью, клавиатурой), что формально не является модификацией.

А если чит не наносит ущерб игре, можно ли такие действия квалифицировать как преступные? В условиях отсутствия в законодательстве каких-либо критериев на этот счет необходимо обращаться за разъяснениями к экспертам, проводить судебную экспертизу. Именно она и определила, что действия Кирсанова нанесли Wargaming ущерб в размере 670 млн рублей. Но пока непонятно, какие критерии использовали эксперты для такой оценки. Здесь следует учитывать, что самостоятельно Wargaming не реализует какие-либо аналогичные читы.

Можно констатировать, что в сфере компьютерных преступлений границы между преступным и не преступным действительно размываются, а существующие положения УК не вносят в этот вопрос полной ясности.

Так, если следовать логике, содержащейся в позиции стороны обвинения по данному делу, можно признавать преступными действия не только создателей читов, но и всех рядовых игроков, которые их используют. Причем неважно, используются ли коды в онлайн- или офлайн-игре, ведь ст. 273 УК РФ никак это не разграничивает. Теоретически (учитывая число геймеров) это способно вывести ее в лидеры по количеству привлеченных к ответственности лиц.

Такая ситуация возникает из-за того, что с момента начала действия Уголовного кодекса в 1997 году, норма не претерпела никаких существенных изменений. Но тогда компьютеры были относительной редкостью, а вся компьютерная сфера в России только начинала активно развиваться. За прошедшую четверть века игровая сфера стала невероятно популярной, компьютер появился практически в каждом доме. Это привело к тому, что законодательство в сфере компьютерных преступлений сильно отстало от жизненных реалий и не способно уже адекватно ее регулировать.

Эта касается не только гейминга, но и во всех компьютерных преступлениях в целом. Например, человек работает в организации, разрабатывающей антивирусные программы. И его задача — создание вредоносных программ в целях проверки работы антивируса. В его действиях формально содержатся все признаки состава преступления, и его можно привлекать к ответственности, хотя очевидно, что данные действия не являются общественно опасными.

Таким образом, представляется, что нормы о компьютерных преступлениях давно устарели и законодателям необходимо их скорректировать.

Автор — адвокат, партнер ZKS

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