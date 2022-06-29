Эксперт объяснил высокое значение поездки Мишустина во Владимирскую область

Рабочая поездка Михаила Мишустина во Владимирскую область должна стать стимулом для стратегического скачка экономики региона. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Премьер-министр в России в первую очередь фигура экономическая. И поэтому его поездка в тот или иной регион — это всегда вопрос стратегического скачка экономики. Если речь идет о поддержании каких-то процессов, которые уже идут, — [это] возможно без личной поездки, а там, где нужен или возможен качественный скачок, при поддержке премьера он произойдет лучше», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в задачи премьер-министра входит использование федеральных ресурсов с целью развития. И он приехал в регион, в котором есть для этого возможности, указал Журавлев.

Так, Владимирская область находится рядом с Москвой, что обеспечивает связь региона со столичным рынком и соответствующими возможностями. Кроме того, удачным является географическое расположение региона между Москвой, Нижним Новгородом и Казанью.

«В-третьих, Владимирская область традиционно обладает высококвалифицированными кадрами, здесь удобно и легко развивать промышленность. В-четвертых, Владимирская область со времен великих князей славится своими садами — российское садоводство в основном возникало здесь. То есть целый ряд возможностей, но ими надо было воспользоваться», — отметил собеседник «Известий».

Он подчеркнул, что именно с приходом на должность временно исполняющего обязанности губернатора Александра Авдеева появилась возможность заняться развитием региона и использовать все указанные возможности.

«Вот эти все географические, экономические , образовательные возможности теперь можно применить и создать новые вещи. Уже появляется новая экономическая зона, это одно из выражений того, как развивается ситуация», — добавил Журавлев.

В ходе рабочей поездки во Владимирскую область Мишустин поддержал создание особой экономической зоны в регионе. Авдеев, в свою очередь, заверил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.

Также премьер-министр посетил промышленный технопарк «Иксэл» в городе Киржаче и высоко оценил продукцию его резидентов.

Депутат Александр Авдеев стал врио губернатора Владимирской области в октябре 2021 года. С соответствующим предложением к нему обратился президент России Владимир Путин. Ранее регион возглавлял Владимир Сипягин.