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Эксперт объяснил высокое значение поездки Мишустина во Владимирскую область

Эксперт Журавлев: рабочая поездка Мишустина во Владимирскую область должна стать стимулом для экономики региона
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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Рабочая поездка Михаила Мишустина во Владимирскую область должна стать стимулом для стратегического скачка экономики региона. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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«Премьер-министр в России в первую очередь фигура экономическая. И поэтому его поездка в тот или иной регион — это всегда вопрос стратегического скачка экономики. Если речь идет о поддержании каких-то процессов, которые уже идут, — [это] возможно без личной поездки, а там, где нужен или возможен качественный скачок, при поддержке премьера он произойдет лучше», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в задачи премьер-министра входит использование федеральных ресурсов с целью развития. И он приехал в регион, в котором есть для этого возможности, указал Журавлев.

Так, Владимирская область находится рядом с Москвой, что обеспечивает связь региона со столичным рынком и соответствующими возможностями. Кроме того, удачным является географическое расположение региона между Москвой, Нижним Новгородом и Казанью.

«В-третьих, Владимирская область традиционно обладает высококвалифицированными кадрами, здесь удобно и легко развивать промышленность. В-четвертых, Владимирская область со времен великих князей славится своими садами — российское садоводство в основном возникало здесь. То есть целый ряд возможностей, но ими надо было воспользоваться», — отметил собеседник «Известий».

Он подчеркнул, что именно с приходом на должность временно исполняющего обязанности губернатора Александра Авдеева появилась возможность заняться развитием региона и использовать все указанные возможности.

«Вот эти все географические, экономические , образовательные возможности теперь можно применить и создать новые вещи. Уже появляется новая экономическая зона, это одно из выражений того, как развивается ситуация», — добавил Журавлев.

В ходе рабочей поездки во Владимирскую область Мишустин поддержал создание особой экономической зоны в регионе. Авдеев, в свою очередь, заверил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.

Также премьер-министр посетил промышленный технопарк «Иксэл» в городе Киржаче и высоко оценил продукцию его резидентов.

Депутат Александр Авдеев стал врио губернатора Владимирской области в октябре 2021 года. С соответствующим предложением к нему обратился президент России Владимир Путин. Ранее регион возглавлял Владимир Сипягин.

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