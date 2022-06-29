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Бельгия с 1 июля закроет визовые центры в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Бельгии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам. Как стало известно 29 июня, с 1 июля прекращается прием документов от граждан РФ на все категории виз.

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Официальная причина новых ограничений не называется, однако все визовые центры Бельгии на территории России будут закрыты до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в РФ, пишет Tourdom.ru.

При этом Бельгия снова начала выдавать туристические визы российским путешественникам только недавно. Кроме того, в мае власти европейской страны отменили ковидные ограничения на въезд — при пересечении границы больше не требуется предъявлять справку о вакцинации, перенесенном COVID-19 или результаты ПЦР-тестов.

Накануне также сообщалось, что работа визового и гражданского отделов генконсульства Греции в Москве будет приостановлена с 29 июня по 1 июля.

22 июня стало известно о том, что граждане РФ и Белоруссии не смогут получить чешские визы и временный вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло чешское министерство иностранных дел при поддержке правительства страны. Выдачу виз россиянам Чехия приостановила 24 февраля, сразу после начала Москвой военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 17 июня, украинский кабмин одобрил введение визового режима для россиян с 1 июля. Глава офиса президента страны Андрей Ермак пояснил, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом граждан России на территорию Украины, а также с запросом общества.

22 июня сообщалось, что Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ для участия в очередной сессии.

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