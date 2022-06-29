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В Израиле описали начало третьей мировой войны в киберпространстве

Госконтролер Израиля Энгельман рассказал, какой может быть третья мировая война
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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, считает государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман.

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В ходе выступления на ежегодной конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022 в среду, 29 июня, он указал, что люди уже в каком-то смысле живут внутри всемирного шоу «Большого Брата».

«У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги в опасности, наши дети в опасности, наше здоровье в опасности, наша безопасность в опасности», — цитирует его The Jerusalem Post.

14 июня папа римский Франциск заявил, что в мире уже была объявлена третья мировая война.

17 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить развязывания третьей мировой войны. При этом он указал, что страна готова ответить в случае нападения на нее.

12 мая заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек, передает «Газета.ru».

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