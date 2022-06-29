Консульство РФ в Варне приостановит работу из-за высылки российских дипломатов

Российское консульство в Варне временно прекратит свою деятельность по причине высылки правительством Болгарии дипломатов из РФ. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова назвала выдворение представителей дипмиссии «абсолютно беспрецедентным и недружественным шагом».

«Это беспрецедентный, абсолютно недружественный шаг со стороны правительства Болгарии. Очень много публикаций местных политологов, судей, что это неправомерное решение, тем более со стороны правительства, которое сейчас находится в отставке и временно исполняет обязанности», — заявила Митрофанова в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в этот же день президент Республики Румен Радаев не смог дать комментарий по поводу объявления 70 российских дипломатов персонами нон грата на территории Болгарии. Он выразил надежду на глубокую обдуманность и взвешенность данного решения со стороны премьер-министра Кирилла Петкова с точки зрения масштабов и последствий.

Днем ранее стало известно, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. В качестве причины данного поступка болгарский премьер-министр обозначил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже.

Тогда же российская дипмиссия указала на практически полное отсутствие действующих сотрудников генконсульства в Варне.

В ответ первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Болгария в очередной раз показала себя не в лучшем свете, предупредив об ответных мерах со стороны РФ. 29 июня замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что реакция Москвы необязательно будет симметричной. Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пригрозив ответными мерами.