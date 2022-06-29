Новую спортплощадку открыли на базе Центра помощи детям в Псковской области

В Печорском районе Псковской области на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, смонтировали новую многофункциональную спортивную площадку.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального правительства, на территории уложили нетравмоопасное покрытие, возвели трибуны с помещениями для хранения инвентаря, смонтировали ограждение.

Площадку установили в рамках проекта «Мяч дружбы». Стоимость работ составила 1,7 млн рублей. Их выделили из регионального бюджета в виде субсидии.

В рамках открытия площадки состоялся футбольный фестиваль, в котором приняли участие воспитанники центра, а также ученики Идрицкой и Усвятской школ.