Капремонт детской поликлиники завершили в селе в Липецкой области

В селе Измалково в Липецкой области завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Об этом 29 июня сообщает LipetskMedia.

В 2021 году в здании отремонтировали фойе, в котором по принципу «Бережливой поликлиники» обустроили открытую регистратуру. Также было выделено помещение под комнату матери и ребенка, оборудована гардеробная, появился игровой уголок.

В 2022 году прошли основные строительные работы. По словам главврача Измалковской районной больницы Сергея Николаева, подрядчик заменил системы канализации, водоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции. У входной группы появился пандус. Также учреждение оснастили мебелью.

Поликлинику возвели в 1988 году. Капитальный ремонт в ней ни разу не проводился.