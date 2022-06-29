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Жителю Пскова вынесли приговор за угон автомобиля у друга

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В Пскове суд вынес приговор 20-летнего горожанину, который угнал у друга машину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в феврале 2022 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения угнал BMW 520i. Незаметно для друга он взял ключи, сел в машину и направился в сторону улицы Рокоссовского, где попал в ДТП, а затем скрылся.

В ходе следствия подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

13 июня житель Мирного (Якутия) за рулем угнанного автомобиля протаранил пять машин. В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения.

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