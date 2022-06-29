Эксперты рассказали о возможных предстоящих решениях ОПЕК+

На заседании министров стран ОПЕК+ 30 июня не ожидается никаких существенных изменений, так как только в начале этого месяца были приняты поправки, а сроки их реализации еще не истекли. Об этом рассказали «Известиям» в инвестиционной компании «Фридом Финанс» в среду, 29 июня.

«ОПЕК+ оставит без изменения объемы добычи в июле и августе в размере 648 тыс. баррелей в сутки», — считают аналитики.

На заседании ОПЕК+ 2 июня альянс решил увеличить квоту на добычу нефти на июль и август до 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее делегаты стран экспортеров нефти договаривались о наращивании объемов добычи на 432 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, квота была увеличена на 216 тыс. баррелей в сутки за счет ее переноса с сентября на июль и август.

«Участники не будут спешить что-либо менять. Во-первых, потому что до сентября ситуация на мировом рынке черного золота может измениться. Во-вторых, потому что всех экспортеров нефти вполне устраивают текущие высокие цены, при которых они еще и увеличивают добычу, а значит, растет и прибыль», — добавили во «Фридом Финанс».

Государства ОПЕК+ в своих решения исходят из объективных данных о состоянии мирового рынка нефти — вряд ли стоит ожидать резкого изменения их курса, согласился заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Скорее всего, страны в целом продолжат следовать тому плану, которого они решили придерживаться до сентября, заключил он.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон призывает производителей нефти и газа по всему миру, в том числе ОПЕК, нарастить добычу, чтобы сбить рекордные цены на топливо.

При этом в конце марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что объединение сыграет в этом ключевую роль.

В мае генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. О предрекал большие негативные последствия для мирового рынка в случае введения санкций против российского нефтегазового комплекса.